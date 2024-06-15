Подготовку к отопительному сезону завершат в Чехове к 1 сентября

В Чехове прошло кустовое совещание, посвященное подготовке к предстоящему осенне-зимнему периоду. В нем, наряду с главой городского округа Чехов Михаилом Собакиным, принял участие советник министра энергетики Московской области Владимир Мельник.
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