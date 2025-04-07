«Циклон Трамп» разбушевался

Поживем - увидим. жаль будет, если окажется, что ХРЕН РЕДЬКИ НЕ ЛУЧШЕ, КОГДА ЖЕ ПЛАНЕТА УСПОКОИТСЯ? Когда людишек сбросит?

И чем же? И для кого?

М

Мария

Я так не думаю. Он не шизофреник! А бесстрашный воин. Взялся возродить промышленность. Посмотрите, только за 2 мес. открыл 228 тыс. рабочих мест! Замахнулся на финансовых глобалистов. В их руках 99% СМИ! Они его рисуют психом. Удивительно, что всё ещё живой. Убьют его глобалисты, сидящие на финансовых пузырях.