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СССР-Россия

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«Циклон Трамп» разбушевался

«Циклон Трамп» разбушевался

После неуместной почти жары Москву заваливает снегом, что ещё более неуместно (а в Иркутске +15⁰С, что трижды неуместно).

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Комментарии
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