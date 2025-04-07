После неуместной почти жары Москву заваливает снегом, что ещё более неуместно (а в Иркутске +15⁰С, что трижды неуместно).
«Циклон Трамп» разбушевался
Комментарии
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Зоя Бобкова
Поживем - увидим. жаль будет, если окажется, что ХРЕН РЕДЬКИ НЕ ЛУЧШЕ, КОГДА ЖЕ ПЛАНЕТА УСПОКОИТСЯ? Когда людишек сбросит?
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15 час.
ИК
Иосиф Калинин
И чем же? И для кого?
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11 час.
М
Мария
Я так не думаю. Он не шизофреник! А бесстрашный воин. Взялся возродить промышленность. Посмотрите, только за 2 мес. открыл 228 тыс. рабочих мест! Замахнулся на финансовых глобалистов. В их руках 99% СМИ! Они его рисуют психом. Удивительно, что всё ещё живой. Убьют его глобалисты, сидящие на финансовых пузырях.
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10 час.
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