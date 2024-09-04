Американские ученики и последователи генерала-изверга Исии создают аналоги «отряда № 731» по всему мируВ дни, когда в Монголии проводятся торжественные мероприятия, посвященные 85-й годовщине победы советско-монгольских войск над японскими захватчиками в районе реки Халхин-Гол, в которых примет участие Президент РФ Владимир Путин, ФСБ России обнародовала рассекреченный архивный документ, свидетельствующий о применении Японией бактериологического оружия против советских войск во время сражений в августе 1939 года.