В Хабаровском крае сотрудники полиции задержали подозреваемого в незаконной рубке лесных насаждений

В дежурную часть отдела МВД России по Солнечному району поступило заявление от сотрудника одного из лесничеств, который при обследовании обслуживаемой территории обнаружил незаконную рубку лесных насаждений.
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