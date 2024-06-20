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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Буффон о Сафонове в «ПСЖ»: «Матвей будет играть в великом клубе, сможет перенять некоторые секреты. Совместная работа с Доннаруммой станет отличным опытом»

25-летний голкипер перешел в парижский клуб из «Краснодара» за 20 миллионов евро. «Сафонов – вратарь, карьера которого сейчас на подъеме, и переход в «ПСЖ» – это большой шаг вперед, потому что он будет играть в прекрасной команде, великом клубе и тренироваться с невероятными игроками, у которых он сможет перенять некоторые секреты, чтобы совершенствоваться дальше.

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