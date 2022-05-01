Шевалье д'Еон. Необычный тайный агент на службе французского короля.Почему вторую половину жизни он провел в личине женщины?

Шевалье д'Еон. Необычный тайный агент на службе французского короля.Почему вторую половину жизни он провел в личине женщины?

Шпионские игры - не придумка ХХ века. Шпионили всегда и везде. А некоторые шпионы оставили такой неизгладимый след в истории, что об их жизни можно легенды сочинять.

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