Какие русских фамилии на самом деле произошли от цыган

Цыгане проживают на территории многих стран, имеют свой язык и культуру. Интересно, что на формирование их фамилий влияли национальные особенности региона, в котором изначально поселилась определённая цыганская общность.
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