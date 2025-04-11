Ночью ПВО сбили 30 беспилотников ВСУ над Курской и Белгородской областями

Информации о пострадавших и разрушениях в результате атаки на данный момент не поступало.Российские системы противовоздушной обороны в ночь на 10 апреля отразили очередную атаку беспилотников со стороны Украины.
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