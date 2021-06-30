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Почему «наши» экономические руководители так ненавидят экономику СССР?

Почему «наши» экономические руководители так ненавидят экономику СССР?

ПолитМнение Начиная с 80-х годов прошлого века и по сей день (хотя уже меньше), экономическое руководство страны нам говорит, мол советская, плановая экономика не работала, и вообще все что было в СССР все плохо, тоталитарно и не демократично.

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Александр Сивак
хорошо искать виноватых, в отсутствии роста, сидя на диване с планшетом. А в советские годы весь народ, в стране работал. Причем ударно!!! А сейчас, весь народ, больше половины ударно отдыхает или большее время свое проводит в интернете.
Vladimir Lioubimcev
Вместо ударно работающих россиян сейчас в России ударно работают нелегальные мигранты, которые и налоги-то не платят. Отсюда поборы, рост тарифов, акцизов, и штрафов.ЭТИ - не могут навести порядок даже с этим!! Таможенная и погранслужба продажные.
Александр Сивак
Да, это точно. Надо сделать, так что бы использование, одного мигранта, обходилось работодателям, в два раза дороже, чем своих. Глядишь и сдвинется гора с места. А пока. каждый чиновник имеет, бабло с каждого гастера, ежемесяно, наликом и от несколько тысяч (редко) до миллионов (постоянно), то они и будут всем втирать, что не хватает рабочих рук.
Серж Прологов
https://www.youtube.com/watch?v=H4EvfHNi8vE
Серж Прологов
пиздИшь, скуа!
Vladimir Lioubimcev
Сейчас в России инфляция плановая. В СССР была плановая экономика, а у этих - плановая инфляция. На большее, ЭТИ "ЭКОНОМИСТЫ" не способны!!
Александр Сивак
Надо создать цифровой ГосПлан, его зарубили еще тогда, в СССР. Мешал местным партийным боссам приписками заниматься. А сейчас, самое время, что бы убрать либеральную пыль, называющую себя экономистами.
Валера Юшков
+ безудержный рост цен.
галина еличева
Как хорошо Вы сформулировал, ведь и правда плановая.
Борис Николаевич
"...Почему «наши» экономические руководители так ненавидят экономику СССР?..." Да потому, что их в жар бросает, если вдруг кто то из руководства вдруг надумает возрождать советский социалистический принцип экономики-это же для них верная смерть! Придётся возвращать всё награбленное, всё захваченное, всё отобранное у народа! Вот и весь ответ на поставленный вопрос! Им плевать, на высокую эффективность советской экономики! Им важен только процесс набивания их собственных бездонных карманов!
Александр Сивак
Очень наивный у вас взгляд на экономику. А руководители при СССР, думали только о себе. особенно, в Республиках и регионах. А Плановая экономика, уже возвращается. следите, за Мишустиным. Но, это никак не будет связано, с национализацией капиталов. Национализация. это всегда гражданская война. А, у гражданской войны, итоги далеки от растущей экономики. Это всегда кровь, смерть людей и разруха в стране!!!
Алекс Воронов
При империализме плановая экономика как система невозможна. Возможны только некоторые элементы планирования; эти элементы давно существуют во всем кап.странах. Элементы планирования в производстве присущи любой монополии. Чтобы понять это, надо не за Мишустиным следить, а для начала внимательно прочесть хотя бы одну работу Ленина, например, "Империализм, как высшая стадия капитализма".
Александр Максимов
Экономика СССР позволяла воровать всем ! Все и воровали! Современная экономика позволяет воровать только начальству , чиновникам . Всем кто может на бумаге списывать !
Ирина
До показателей советской плановой экономики ,врагам СССР ,захватившим республики СССР -как до Луны . Их убогий удел -паразитировать за счет результатов труда сторонников СССР , вывезенных природных ресурсов ,сырья ,импорта ,подачек Запада и Европы ,и исходить маниакальным критиканством "как совки и коммуняки неэффективно работали ".
Валера Юшков
Так они враги народной власти.
sergey dolbishev
всему свое время наказание неумолимо и все получат свое
галина еличева
хотелось бы дождаться этого.
АЛЕКСАНДР ПУГОВКИН
Согласен с В.Юшковым. Они ВРАГИ российского народа и государства. Не сегодня, так завтра сбегут к своим кураторам и наворованным деньгам.
Николай Краснопольский
И ведь приведенные цифры по СССР существенно занижены, поскольку в те времена у нас не учитывалась сфера обслуживания, а у "демократов" именно она чуть ли не основная.
Николаев Николай
30 лет капитализма. Что мы имеем. Народ нищает, олигархи богатеют и стараются вывезти свои капиталы на запад. За 30 лет лишь по единичным показателям экономика РФ вышла на показатели экономики РСФСР. Вот поэтому и не ненавидят. Что не могут или не хотят восстановления своей экономики. Судя по законам, которые они принимают, то не хотят. Говорят о патриотизме, а делают, как им надо.
Анатолий Остин
Недавно прочитал об истории мотоциклетной фирмы "Ямаха". Началась она в 1955 году с выпуска модели YA-1. По сути, это DKW RT 125 1939 года. Который в СССР выпускался с 1949 года под названием М1А «Москва»/«Минск». В народе называлась "Макака". А в 80-х в СССР не смогли освоить готовую лицензию от "Ямахи" на "ИжМаше". Из-за отсутствия в стране соответствующих конструкционных материалов. Вот простая иллюстрация к развитой советской экономике. А ВВП всегда посчитать можно, но это просто цифры...
Малик Гумеров
"Почему «наши» экономические руководители так ненавидят экономику СССР?" - ПОТОМУ , что они ненавидят саму рускую цивилизацию = Русь=СССР=Россию = ее народы ! Их в 90-е протащили во власть , дали им законы и правила игры , предварительно обучили в западных институтах - как грохнуть экономику СССР , и как далее обслуживать полуколониальную систему госустройства , не давать развитие экономике ... и т.д. ! Они сами импотенты , а комфортно себя чувствовать - им необходим импортный хозяин ! Чтобы окунал их в дерьмо - они только рады , хозяин же их окунает , обратил на них внимание ... , иногда чтобы печенюшки им давал ... ! Холуи -холопы ! Экономика СССР = это народная экономика Победителя ! " «наши» экономические руководители " - обслуживают нового победителя - прозападную буржуазию - они хозяева итогами 90-х ! Правила игры наточены только на грабеж России (народа) ! Экономика СССР это экономика развития для народа , для общества ...! Вот они и стремятся вытравить ее из анналов , очернить , оболгать , .... вытравить из памяти .... с одной целью = обосновать узурпацию власти в 90-е , аннулирование всех прав народа , развал экономики и разграбление страны ...= закрепить свои "завоевания" 90-х ! Только и всего ! ------------------------- Сегодня если вся страна имеет в год 1 бюджет , то хозяева «наших экономических руководителей" - прозападное буржуинство , имеет в год 2,5-3 годовых бюджета страны !!! Вот такой узаконенный грабеж ! Для чего и грохнули экономику СССР = вольготно грабить ее ресурсы и богатства !!!
Леонид Алексеев
Да я не "экономический руководитель",но я член забил на вашу советскую экономику с её "гигантским" ВВП!Ибо накручивался ВВП искусственно!Выпускалось много никому не нужной продукции,а в магазинах были пустые полки!И что это за такая экономика,которая не могла накормить даже собственный народ!!!В руководстве страны сидели безмозглые бездельники-партийные функционеры и пели нам весёленькие песенки про "кумунизьму к 1980 году..."
Александр Лагуткин
Как ни крути, снова Сталин нужен. Только при нем был и рост, и экономика,и Победа. После него только разваливали и развалили. И сейчас наш финансово-экономический блок правительства занят тем,что не дает развиваться российской экономике и выводит деньги из страны в ущерб нашей экономике
Strannik Weid
Конечно конечно. В стране исчезли бы нытики и либерасты. Лафа
Strannik Weid
Так почему же при таком счастье, уже тогда не газифицировали всех и вся? Почему же не провели дороги до всех деревень и заимку. Как раз это ставят в вину Путину.
Walery
Такие мысли открыто высказывает чубайс. Ему даже "Пионерская зорька" нормально жить не давала.
Олег Красноусов
потому что их деятельность подходила под расстсрельную статью
Виктор Здобнов
Эту статью да гаранту в глаза! А то у него кроме галош при СССР ничего не производили!
Горский Виктор
Всё конечно это враньё читать занудно, тем более мне этой глупостью лет 50 на голову капали. 1/. Наглое враньё что к 1928 г., достигли уровня 1913 года!!! - https://proza.ru/2010/12/13/1221 Я застал ещё когда развитие экономики мерилось по уровню 1913 года! 2//. Плановая экономика в СССР - филькина грамота, т.к. статистика врала безбожно на потребу пропаганде. Если Сталин после войны провозгласил, что что ОБЩИЕ потери составляют 7 млн. чел., и ни одна собака не посмела оспорить (в 1946 г. Н.А. Вознесенский попробовал вякнуть про 15 млн. чел и... - "вознёсся"!). Это что же за плановая экономика, где выпадают из учёта ДЕСЯТКИ МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК? (люди были... - кандидаты в лагерную пыль, нахрена их считать! Да и со всем остальным врали беспардонно! 3///. Врать начали с 1-й пятилетки, как известно она закончилась 1933 г., голодом, людоедством и миллионами жертв! Не выполнен был НИ ОДИН пункт плана (кроме уровня нефтедобычи!), но на XVII съезде Сталин объявил, что пятилетка выполнена в 4 года (хотя показатели в с/хозяйстве по многим пунктам по сравнению с 1928 г. были хуже в 2 и более раз!) и социализм в СССР "в основном построен". Съезд естественно не поверил и был почти полностью расстрелян. 4////. Плановым хозяйство может быть, если оно подчиняется объективным показателя, (и на них ориентируется), а не является заложником дешёвой пропаганды, рассчитанной на загаживание мозгов зарубежного пролетариата. 5/////, И что это за идиотское плановое хозяйство, которое выполняют то 4, а то и в 3 года!? СТАТЬЯ - прославление совдеповского идиотизма. Страна была на втором месте в мире по экономике, а хлеб закупала за границей, народ жил в бараках, с одёжкой была проблема, т.к. производили, в основном, оружие и БЕСПЛАТНО, за счёт своего народа гнали его по всему миру, а когда мир нажрался этого оружия, то гнали его с конвейера на помойку! - И этих помоек по всему СССР - хоть задом ешь! - https://yandex.ru/turbo/trinixy.ru/s/200666-kladbische-rossiyskih-tankov-v-sibiri.html
Горский Виктор
Поправлю - https://yandex.ru/turbo/trinixy.ru/s/200666-kladbische-rossiyskih-tankov-v-sibiri.html
Алексей Смирнов
Воровать плохо при плановой экономике. Представте, что цена на товар снова будет ставится ещё на предприятии, что же тогда делать многочисленным спекулянтам?
Владимир Петросов
Из всей этой статьи самое отвратительное это сволочные рожи, смотрящие на нас из последнего блока фотографий.
Серж Прологов
Эти "сволочные рожи" не отвратнее твоего еблища, погань.
Серж Прологов
Я не совсем понимаю о каком "втором месте " базлает аффтарь? "Второе место" за счет чего? За счет выплавки (никому не нужного) чугуна? За счет производства цемента, который в розницу было не купить? За счет выпуска кожаной обуви, которую никто не покупал настолько, что ее возврат из розничной торговой сети составлял до 100% и на обувных фабриках была специальная должность: "рубщик обуви". Да и за Победу лучше бы помолчать: до конца войны вся авиация на импортном, ленд-лизовском, бензине летала. Миллионами ПУГОВИЦЫ везли (по ленд-лизу)!
Елена Козлова
Автор, вас мама не учила, что врать нехорошо? Экономика выдержала войну?! А не безумный труд женщин и детей? Бензин сливали в землю, турбины гоняли впустую, дефицит всего на свете... Страшный сон.
петр кам
Нынешние...менеджеры сами сделать ничего не хотят, (или им не велят)-вот и обгавкивают СССР всегда и везде.Во главе со светочем.

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