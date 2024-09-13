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Гороскоп

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Ignio.com Дева. Еженедельный гороскоп красоты за 16 - 22 сентября

В ближайшие несколько дней вам неплохо было бы помнить о чувстве меры. Стремление к совершенству и слепое следование модным тенденциям может заставить вас пойти на крайности, в результате чего вы будете выглядеть, по меньшей мере, нелепо.

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