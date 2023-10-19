Казахстан запретил экспорт в Россию 106 видов товаров

В Казахстане полностью ограничили экспорт в Россию 106 наименований товаров, в основном это товары военной отрасли, заявил вице-министр торговли и интеграции Кайрат Торебаев в кулуарах Сената Парламента Казахстана.
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