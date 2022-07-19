В новом сезоне женской Премьер-лиги произойдет ужесточение лимита на легионеров

В новом сезоне российской женской Премьер-лиги произойдет ужесточение лимита на легионеров. Как сообщает телеграм-канал «Свободный агент», клубы получат возможность иметь максимум пять иностранных игроков в заявке на сезон, на отдельный матч – три.