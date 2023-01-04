Федеральное агентство новостей №1

6 961 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • вова клондайк веденеев
    бендеровцы мерзкие гниды какой президент такие и людиМО РФ: спецслужбы...
  • Андрей Рябцев
    автор подскажи, что ты куришь?Вучич допустил вв...
  • Иосиф Калинин
    Непонятно, каким образом связаны санкции, которые собирается ввести Вучич,  интересы женщин в России и курорты в Сочи?Вучич допустил вв...

Дошкольница из Петрозаводска каталась на ватрушке и оказалась в быстротекущей реке

Дошкольница из Петрозаводска каталась на ватрушке и оказалась в быстротекущей реке

Пятилетний ребенок катался по набережной Ла-Рошель в Петрозаводске и оказался в реке. Девочку удалось спасти благодаря самоотверженному прохожему, передает издание «Петрозаводск говорит» со ссылкой на пост в группе «Подслушано в ПТЗ» во «ВКонтакте».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх