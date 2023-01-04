Дошкольница из Петрозаводска каталась на ватрушке и оказалась в быстротекущей реке

Пятилетний ребенок катался по набережной Ла-Рошель в Петрозаводске и оказался в реке. Девочку удалось спасти благодаря самоотверженному прохожему, передает издание «Петрозаводск говорит» со ссылкой на пост в группе «Подслушано в ПТЗ» во «ВКонтакте».