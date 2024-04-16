"Бал вампиров заканчивается" - вот почему Россия является для Франции экзистенциальной опасностью

9,4K прочитали В интервью, которое Макрон дал журналистам и часть которого я разобрал вчера, он сказал, что если Россия одержит победу, то жизнь французов изменится - у них больше не будет безопасности в Европе и походя обвинил Путина в том, что якобы он не выполнил ни одного из своих обязательств, а ещё он сказал, что Россия представляет для Франции экзистенциальную опасность.