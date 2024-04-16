МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 071 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • tatyanadavydkina
    Предавший раз - предаст и второй. А у этого генерала уже это второй. Если вспомнить 1993гЧто ждет известно...
  • Вера смелых
    Бордель производит впечатление старого маразматика  а не дипломата... Глава еврожоповой дипломатии в цветущем заду - ...Россия - экономич...
  • Вера смелых
    Интересно было бы, будь такой публичный разговор, посмотреть на лица всех присутствующих...Россия - экономич...

"Бал вампиров заканчивается" - вот почему Россия является для Франции экзистенциальной опасностью

"Бал вампиров заканчивается" - вот почему Россия является для Франции экзистенциальной опасностью

9,4K прочитали В интервью, которое Макрон дал журналистам и часть которого я разобрал вчера, он сказал, что если Россия одержит победу, то жизнь французов изменится - у них больше не будет безопасности в Европе и походя обвинил Путина в том, что якобы он не выполнил ни одного из своих обязательств, а ещё он сказал, что Россия представляет для Франции экзистенциальную опасность.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх