Представитель Пентагона: Есть основания говорить об активизации действий России по поднятию упавшего в море БПЛА MQ-9

Официальный представитель Пентагона заявил о том, что у США «есть основания говорить об активизации действий России в поисках обломков беспилотника MQ-9 Reaper юго-западнее Крыма».
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