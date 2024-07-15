Плющенко «послал в космос» депутатов, просивших поддержать бойкот ОИ-2024

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что несколько депутатов Госдумы просили его выступить в поддержку бойкота Олимпийских игр в Париже, но он отклонил это предложение.
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