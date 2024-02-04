Россиянам рассказали, как подпись в интернете может лишить жилья

Если электронная цифровая подпись (ЭЦП) попадет в руки третьих лиц, то это может обернуться серьезными проблемами, вплоть до потери жилья, рассказал адвокат, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Кирилл Данилов в разговоре с «Праймом».