Россиянам рассказали, как подпись в интернете может лишить жилья

Если электронная цифровая подпись (ЭЦП) попадет в руки третьих лиц, то это может обернуться серьезными проблемами, вплоть до потери жилья, рассказал адвокат, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Кирилл Данилов в разговоре с «Праймом».
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