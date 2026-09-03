Путин: мировое сообщество всегда будет вынуждено считаться с Индонезией

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Индонезия - не только страна с самым большим исламским населением, но и одна из самых крупных стран мира, поэтому мировое сообщество всегда будет вынуждено с этим считаться.
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