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ТАСС

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Путин: мировое сообщество всегда будет вынуждено считаться с Индонезией

Путин: мировое сообщество всегда будет вынуждено считаться с Индонезией

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Индонезия - не только страна с самым большим исламским населением, но и одна из самых крупных стран мира, поэтому мировое сообщество всегда будет вынуждено с этим считаться.

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