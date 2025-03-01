Nextorage выпускает 4-ТБ PCIe 4.0 x4 NVMe SSD — три модели в продаже по цене от 249 долларов

Японская компания Nextorage только что представила в США три новых модели SSD NVMe объемом 4 ТБ, две из которых оснащены встроенными радиаторами, что делает их идеальным выбором среди лучших SSD для PS5 для расширения хранилища консоли.
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