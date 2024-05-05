Командование миссии ЕС в Красном море заявило о нехватке кораблей

REUTERS/Carmen Jaspersen Командующий миссией ЕС "Аспидес" в Красном море контр-адмирал Василиос Грипарис информировал Брюссель, что больше не сможет обеспечивать безопасность судоходства в регионе, поскольку в его распоряжении осталось только три военных корабля, сообщило 5 мая издание Spiegel.
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