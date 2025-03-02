Doctors remove 'mechanical' ventilator from Pope, who is improving

Doctors have removed a mechanical ventilator from Pope Francis as the pontiff continues to recover from a respiratory infection that put him in the hospital in critical condition, the Vatican announced Sunday.
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