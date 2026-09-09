Адвокат экс-жены Гогунского: актер не пытался прийти к мировому соглашению

Вячеслав Прокофьев/ТАСС Анастасия Каширская, адвокат бывшей жены актера Виталия Гогунского Ирины Маирко, заявила, что артист не пытался прийти к мировому соглашению в рамках суда по алиментам.
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