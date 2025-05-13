Бондарь: курение в квартире может привести к штрафам и суду с соседями

Курение в квартире, если табачный дым проникает в общие коридоры или соседние помещения, может быть расценено как нарушение порядка пользования жилым помещением, а также причинение вреда здоровью и имуществу других граждан.
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