Бондарь: курение в квартире может привести к штрафам и суду с соседями

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Курение в квартире, если табачный дым проникает в общие коридоры или соседние помещения, может быть расценено как нарушение порядка пользования жилым помещением, а также причинение вреда здоровью и имуществу других граждан.

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