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Что делать, если мошенники взяли кредит на ваше имя: советы юриста

Количество операций без добровольного согласия клиентов за второй квартал 2026 года уменьшилось по сравнению с первым, но число все еще большое: 458 655 операций на общую сумму 7,4 млрд рублей [1] .

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