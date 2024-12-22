Банкоматы «Сбера» горели на Морском проспекте в Новосибирске

В Новосибирске из отделения «Сбера» вывезли обгоревшие банкоматы. В субботу, около полуночи, жители новосибирского Академгородка заметили у отделения «Сбера» на Морском проспекте полицейские машины и экипажи Росгвардии.
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