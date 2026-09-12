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Газета.ру

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Политтехнолог Золотарев: США сохраняют инструменты давления на Зеленского

Политтехнолог Золотарев: США сохраняют инструменты давления на Зеленского

Соединенные Штаты сохраняют в запасе инструменты давления на руководство Украины, в том числе и президента Владимира Зеленского в виде персональных санкций и ареста счетов.

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