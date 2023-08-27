Канадский форвард «Динамо» Пакетт: «Русский – очень сложный язык. Возможно, в будущем решусь учить его»

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Ранее генеральный директор «Динамо» Сергей Сушко заявил о том, что капитан команды Андрей Миронов запрещает Бреннану Менеллу до обеда говорить на английском, чтобы ускорить процесс изучения русского языка.