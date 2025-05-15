«У неё был внутренний огонёк»: подруга Светланы Светличной — о жизни звезды «Бриллиантовой руки»

15 мая заслуженной артистке РСФСР Светлане Светличной исполнилось бы 85 лет. Её имя для нескольких поколений советских и российских зрителей стало синонимом ослепительной красоты, неподражаемого стиля и той самой роковой женственности, что сводила с ума миллионы.