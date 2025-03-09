Политика как он...
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Политика как она есть

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Какими были средневековые драконы?

Какими были средневековые драконы?

Нет ничего более средневекового, чем драконы — могущественные крылатые монстры. Причем они были популярны и задолго до появления современного фэнтези, но почему? И что представляли собой драконы в сознании средневекового человека? Портал medievalists.

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