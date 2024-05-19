Елена Николаева показала, как гуляет с мужем и сыновьями

Телеведущая Елена Николаева показала семейную идиллию с бывшим мужем Волочковой. Елена Николаева поделилась в своем микроблоге редким фото, на котором она запечатлена с мужем Игорем Вдовиным (он же бывший избранник балерины Анастасии Волочковой).
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