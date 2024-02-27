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Добрый Мир

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Российский бойцам, подбившим Abrams под Авдеевкой, выплатят 10 млн рублей

Российский бойцам, подбившим Abrams под Авдеевкой, выплатят 10 млн рублей

Охлобыстин: 10 млн рублей будут направлены героям в самое ближайшее время Александр Гирлин bbbreaking/Telegram Российским бойцам, подбившим американский танк Abrams в районе Авдеевки, будут выплачены 10 млн рублей.

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