Политолог заявил, что немедленного решения украинского конфликта не будет

МОСКВА, 17 марта, ФедералПресс. Возможное 30-дневное перемирие на Украине может стать отправной точкой для обсуждения мирного урегулирования конфликта, но это не означает, что вопрос будет решен сразу, заявил Энгин Озер, политолог и ведущий эксперт аналитической сети «Анкара-Москва».