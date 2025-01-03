Глава Минтруда исполнил мечту мальчика о встрече с космонавтом

Шестилетний мальчик из Мелитополя встретится с Олегом Кононенко.фото: t.me/mechtai_so_mnoiМинистр труда и соцзащиты Антон Котяков исполнил мечту шестилетнего мальчика из Мелитополя Запорожской области в рамках акции «Елка желаний».
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