Nvidia анонсировала DLSS 4, которая увеличивает производительность до 8 раз, и Nvidia Reflex 2На выставке CES 2025 компания Nvidia анонсировала технологию DLSS 4, которая теперь может генерировать несколько кадров одновременно благодаря передовой технологии ИИ.