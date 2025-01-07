Nvidia анонсировала DLSS 4, которая увеличивает производительность до 8 раз, и Nvidia Reflex 2На выставке CES 2025 компания Nvidia анонсировала технологию DLSS 4, которая теперь может генерировать несколько кадров одновременно благодаря передовой технологии ИИ.
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