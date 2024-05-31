СДЭК восстановил работу

Сервис был недоступен для выдачи заказов и для принятия новых с 26 мая из-за хакерской атаки. Компания была вынуждена остановить работу, в том числе они отказались от обработки данных вручную из-за возможных ошибок.
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