Санкции работают или Крокодилы летают, но низенько-низенько

Игорь Кузнецов

Проводить независимую политику без ограничения сувернитета всегда стоит дорого. Но не дороже той политики, когда страну просто держат как "сырьевой придаток", поставляющий на рынок природные ресурсы по минимальным ценам. А закупать приходится готовую продукцию с большой добавленной стоимостью. Так что Запад сам принудил Россию пойти на конфронтацию, тогда "спасибо" санкциям.