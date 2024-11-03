Почему не работают санкции Знаете, дорогие друзья, санкции Запада против России и не могли сработать сами по себе.
Санкции работают или Крокодилы летают, но низенько-низенько
Комментарии
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С
Странник
это уже будут города России
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16 час.
Игорь Кузнецов
Проводить независимую политику без ограничения сувернитета всегда стоит дорого. Но не дороже той политики, когда страну просто держат как "сырьевой придаток", поставляющий на рынок природные ресурсы по минимальным ценам. А закупать приходится готовую продукцию с большой добавленной стоимостью. Так что Запад сам принудил Россию пойти на конфронтацию, тогда "спасибо" санкциям.
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11 час.
Дмитрий Бакланов
Руководство страной было согласно. Но ввели санкции и запрет на продажу продукции с большой добавленной стоимостью в Россию. И на покупку природных ресурсов даже по низким ценам.
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8 час.
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