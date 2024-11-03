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Санкции работают или Крокодилы летают, но низенько-низенько

Санкции работают или Крокодилы летают, но низенько-низенько

Почему не работают санкции Знаете, дорогие друзья, санкции Запада против России и не могли сработать сами по себе.

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Комментарии
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С
Странник
это уже будут города России
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16 час.
Игорь Кузнецов
Проводить независимую политику без ограничения сувернитета всегда стоит дорого. Но не дороже той политики, когда страну просто держат как &quot;сырьевой придаток&quot;, поставляющий на рынок природные ресурсы по минимальным ценам. А закупать приходится готовую продукцию с большой добавленной стоимостью. Так что Запад сам принудил Россию пойти на конфронтацию, тогда &quot;спасибо&quot; санкциям.
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11 час.
Дмитрий Бакланов
Руководство страной было согласно. Но ввели санкции и запрет на продажу продукции с большой добавленной стоимостью в Россию. И на покупку природных ресурсов даже по низким ценам.
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8 час.

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