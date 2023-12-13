На Кубани будут судить ревнивца, облившего серной кислотой 21-летнюю возлюбленную

На Кубани будут судить ревнивца, облившего серной кислотой 21-летнюю возлюбленнуюВ Усть-Лабинском районе будут судить 33-летнего местного жителя, жестоко расправившегося в конце лета этого года с 21-летней бывшей возлюбленной.
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