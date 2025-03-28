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Касаткина сменила спортивное гражданство: «Я люблю Австралию и с гордостью объявляю, что буду представлять новую родину в теннисной карьере»

«Я рада сообщить всем вам, что мое заявление на получение вида на жительство было одобрено правительством Австралии.

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