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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Романов забросил 2-ю шайбу в сезоне НХЛ. У него 4 хита, 5 потерь и «+1» за 22:49 с «Бостоном»

Романов забросил 2-ю шайбу в сезоне НХЛ. У него 4 хита, 5 потерь и «+1» за 22:49 с «Бостоном»

Защитник «Айлендерс» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (4:5 Б).  В активе россиянина стало 6 (2+4) очков в 29 играх сезона при полезности «+8» и среднем времени на льду 22:42.

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