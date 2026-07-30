Трамп мог напердеть на похоронах сенатора Линдси Грэма*. В соцсетях активно обсуждают реакцию мужчины позади президента США, который резко поменял выражение лица.
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Трамп мог напердеть на похоронах сенатора Линдси Грэма*. В соцсетях активно обсуждают реакцию мужчины позади президента США, который резко поменял выражение лица.
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