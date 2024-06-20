Кухня и дом
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Кухня и дом

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Рассказываем, какие ужасающие блюда нам придется есть, чтобы предотвратить мировой голод.

Рассказываем, какие ужасающие блюда нам придется есть, чтобы предотвратить мировой голод.

﻿﻿Согласно недавним исследованиям, эволюция продуктов питания не сулит нам ничего хорошего. Бургеры, болонская паста, куриная грудка и другие любимые мясные блюда, без которых многие из нас не представляют свой рацион, быстро забываются.

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