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Аскальдовича рассказал о ситуация с православием в Прибалтике, УПЦ и позиция администрации Трампа 

Аскальдовича рассказал о ситуация с православием в Прибалтике, УПЦ и позиция администрации Трампа 

В ходе мероприятия была представлена обновленная версия доклада МИД России «О противоправных действиях киевского режима в отношении УПЦ, её священнослужителей и прихожан», сообщает корреспондент УтроNews.

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