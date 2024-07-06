«Единоросс» Фёдоров: Наше начальство – США

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Комментарии
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фарид сабиров
Да все они там поголовно предатели. Ну что еще можно подумать , если у всех у них дВОРцы счета дети родственники все на пмж у НАШИХ врагов. И они по нарастающей все бегут туда. И как они могут (честно) принимать законы , которые нужны РОССИЯНАМ и РОССИИ. Нет конечно , они мыслями и желаниями там у наших врагов.
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