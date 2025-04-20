"Москва переиграла Киев". Как в мире оценили пасхальное перемирие в украинском конфликте

Наблюдатели назвали инициативу "дипломатической победой" Путина Основные последствия пасхального перемирия, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным, будут политическими, в этом уверены наблюдатели и многие ведущие мировые СМИ.
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