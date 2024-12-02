В Париже перекроют остров Сите во время открытия собора Нотр-Дам

В Париже намерены усилить охрану острова Сите, на котором располагается старейший собор парижской Богоматери - Нотр-Дам-де-Пари на время торжественной церемонии его открытия и за несколько дней до его открытия.
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