Ефимов: более 7,5 тыс. семей в САО переехали в новые квартиры по реновации

С момента начала программы реновации более 7,5 тысяч семей переехали в новые квартиры с готовой улучшенной отделкой в Северном административном округе, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии