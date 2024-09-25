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Царьград

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Киев рискует развязать Третью мировую войну

Киев рискует развязать Третью мировую войну

Диктатура Зеленского навредит не только Украине и её гражданам. Василий Небензя считает, что желание укрепить власть может стать причиной куда более страшных и масштабных событий.

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