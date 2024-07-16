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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сергей Шубенков: «Олимпиаду смотреть не буду. Что я там не видел? Я вообще как‑то в ней разочаровался»

— Я расслабился и получаю удовольствие. Олимпиада идет без нас! Что мы с этим можем сделать? — Кто‑то переживает.

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