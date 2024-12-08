В США выразили обеспокоенность ситуацией в Сирии

Салливан: США обеспокоены ситуацией в Сирии из-за риска усиления терроризма США обеспокоены ситуацией в Сирии из-за риска усиления террористической угрозы, связанной с ролью боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ; признана террористической и запрещена в России) в оппозиции.