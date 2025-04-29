57-летняя Николь Кидман в боди станцевала перед камерой

Австралийская и американская актриса Николь Кидман станцевала перед камерой в откровенном образе. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 10,4 миллиона подписчиков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии