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57-летняя Николь Кидман в боди станцевала перед камерой

57-летняя Николь Кидман в боди станцевала перед камерой

Австралийская и американская актриса Николь Кидман станцевала перед камерой в откровенном образе. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 10,4 миллиона подписчиков.

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